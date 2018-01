Pärnu korterite hind kerkib palgast kiiremini

On väikesed valed, suured valed ja statistika: Pärnus kasvas möödunud aastal Eestis enim korterite müügitehingute arv ja neid müüdi tunamullusest koguni 11 protsenti rohkem. Seega, vähemalt statistiliselt toimus suvepealinnas keskmiselt iga kuu kümme tehingut rohkem kui 2016. aastal. Kas kinnisvaraäri õitseb?

Maaklerid tõdevad, et kuigi turg tõesti on veidi aktiivsem, peitub põhjus Pärnu väiksuses, mistõttu numbrite suur kõikumine ja anomaalia on tavaline. Näiteks tuli ohtralt tehinguid mullu ainuüksi Lille 55 arendusega, kui müüki paisati 60 korterit korraga.

Kinnisvaraeksperdi Pärnu osakonna juhataja Peeter Prisk tõdes, et Pärnu jääb silma muudegi, pigem negatiivsete näitajatega. Näiteks on languses pärnakate ostujõud (keskmise sissetuleku ja kinnisvara keskmise hinna suhe), kuigi mujal suuremates linnades see tõuseb.

Kui suurt sõda või krahhi ei tule, kallinevad korterid edasi. Margus Laidna

Samuti on Pärnu kinnisvaramüüjate hinnaootuste ja tegelike tehinguhindade vahe riigi üks suuremaid: 39 protsenti. Tallinnas on see 13 ja Tartus 18 protsenti. See tähendab sisuliselt, et osa Pärnu kinnisvaramüüjatest hindab oma korteri väärtust üle ja peab nõnda istuma müüdava vara otsas kaua aega.

Nimetatud näitaja teise põhjusena toovad maaklerid välja, et Pärnus on müügil hulk väga kallist kinnisvara, mida keskmine inimene pole suuteline ostma isegi juhul, kui hind on õiglane.

Arco Vara Pärnu osakonna juht Diana Nõmme selgitas, et nõutud kaup on Mai-Papiniidu kuni 70 000eurosed korterid, kuni 40 000 eurot maksvad renoveerimist vajavad väikeste puitmajade korterid, mis paiknevad magusates piirkondades (Pärnu kesklinn, ranna rajoon), ja Pärnu lähistel asuvad kuni 120 000eurosed uuselamud.

KV.ee ja maa-ameti andmetel on suvepealinna keskmine korteri ruutmeetri hind tõusnud kahe aastaga umbes 170–200 eurot. “Kui suurt sõda või krahhi ei tule, kallinevad korterid edasi,” selgitas kinnisvarabüroo Lunapolis juhataja Margus Laidna.

LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing tõdes samuti, et nii kaua kuni kerkivad palgad, maksud ja üldine hinnatase, tõusevad kinnisvara hinnadki.

Laidna sõnutsi ületasid pealinna hinnad kümne aasta taguse buumiaegse taseme mõne aasta eest, kuid Pärnus on selleni veel mitukümmend protsenti ruumi. Ta ei näe põhjust, miks peaks hinnalagi just nüüd ette tulema.

Maaklerite jutu järgi on korterit aina raskem osta, sest laenu saada on järjest raskem. “Pank küll lubab kõigile raha jagada, aga pool inimestest, kes läheb laenu taotlema, seda ei saa,” kostis Laidna.

Nõmme järeldas, et kui inimesed korterit ei soeta, tuleb seda üürida: nõudlus üüriturul nõnda vaid kasvab. Ta tõi veel esile, et nõudlust suurendavad suured tööandjad, näiteks võib Metsä Woodi vineeritehase valmimine tuua turule palju uusi huvilisi.

Pärnu üüriturg on Eestis ainulaadne. Nõmme lisas, et Pärnu pikaajaliste üürikorterite pakkumine on kesine, vahel pea olematu, kuid soovijaid alati tohu­tult. Pärnus on peresid, kes peavad kolima igal aastal, sest suur osa korteritest üüritakse välja üheksaks kuuks, et suvel turistidelt vähemalt topelttasu kasseerida. Suvekuudel või vähemalt juuli keskpaigus võivad üürid kerkida isegi neli kuni viis korda.

Nii nagu müügihinnad kasvavad üüritasudki koos üldise hinnatasemega. “Üürihinnad kasvavad ostuhindadest kiireminigi,” tõdes Saksing.

Kas on hoopis arendajad need, kes pärnakatele appi tõttavad? Pärnu on plaanitud sõna otseses mõttes sadu kortereid, mis peaksid looma tohutu pakkumise ja rahuldama nõnda nõudluse. Kuid põhiküsimus on siinkohal, kas keskmine inimene üldse jõuab osta südalinna või ranna rajooni kerkiva üle 100 000eurose korteri.

Laidna tunnistas, et arendusi näib olevat küll palju, aga kõik nad jäävad samasse kanti: kesklinna või randa. “Äärelinnas arendatakse vähe ja näiteks Paikusel pole aastaid midagi arendatud. Taskukohase hinnaga uusi kortereid on kohe kindlasti vaja,” leidis ta.

Saksing möönis, et plaane on küll palju, aga ettevõtjaid, kes suudavad enne ehitamist pool elamispindadest ära müüa, väga vähe. “Nii seisavadki platsid tühjana ja ootavad huvilisi,” ütles ta.