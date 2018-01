Paikuse koolis genereeritakse tulevasi mälestusi

Kooli õpetajad koostavad õpilastele nimistu 100 Eesti-teemalisest artiklist ja kirjutisest, mis plaanitakse läbi lugeda ja mida analüüsida aasta jooksul. Kirjatükkide teemad on seinast seina ja peaks huvi pakkuma eri huvidega eri vanuses lastele. Nii leiame loendist näiteks A. Meikopi artikli "Pärnumaa külanimi" aastast 1939, äsja ilmunud S. Kera artikli "Klavan pole Eesti Messi, vaid Messi on Argentina Klavan", katkeid ajakirjadest ja -lehtedest, nagu näiteks "Sada kõige-kõigemat fakti meie maa ja rahvakohta: Eesti mõjukaim perekond". Artikleid loetakse ja arutatakse aine- ja klassijuhatajatundides, aga teretulnud on kodulugeminegi. Loodetavasti leidub neidki õpilasi, kes aasta pärast võivad tõdeda, et kõik 100 kirjutist on läbi loetud.