Tömbi nokaga matsutajad

Talvisel ajal pole Eestis ühtegi teist leevikesesarnast lindu, kui kõrvale jätta männileevikesed, kes satuvad Eestisse põhja poolt väga harva. Kui leevikesed õunapuudele lendavad, oleksid sinna otsekui punased õunad tekkinud.

FOTO: Karl Adami

Need on leevikeseisandad, mustad mütsid peas, kurgualune ja rind helepunased. Emaslinnud on aga tagasihoidlikult roosakashallid. Leevikesi iseloomustab tömp jäme nokk, millega on hea seemneid koorida.

Leevikesega olen enamjaolt kokku puutunud Vändra ümbruse metsades, eriti sealsetes suurtes kuusikutes, kus leevikesi leidub aasta ringi­. Nende põhiline päevatöö seisneb toidu otsimises.

Nad on oma menüü kujundanud aastaaja järgi. Sügisel ja talvel nakitsevad pihlakatel marju või sirelipõõsas, vahtra- ja saarepuul seemneid. Sageli näeb neid umbrohuribadel, mille seemneid nad aplalt mugivad.

Varakevadel, kui lumi sulab, nähakse leevikesi vahtrapuude all sinna sügisel pudenenud seemneid otsimas, hiliskevadel aga maiustavad nad viljapuuõitega. Viimati nimetatu tõttu on nad mõnes paigas suisa põlatud.

Sealjuures käituvad isased leevikesed härrasmeestena. Eelisjärjekorras pääsevad sööma emaslinnud ja seejärel, kui tülitajaid vähem, laskuvad ise mugima.

Võrreldes üsna agarate ja korralike tihastega kühveldavad leevikesed seemneid tömbi noka vahele ja matsutavad, jättes maha töödeldud jääke, millest saavad osa muud linnud.

Talvel on leevikesed uitajad, kuid nad ei moodusta väga suuri salku­. Suuremates leidub linde paari­kümne kanti, kuid üldjuhul on parves kuni kümme liiget. Leevikesed on üpris pelglikud sulelised. Läbi­ akna on neid muidugi hea vaadata, kuid välitingimustes on neile keeruline läheneda. Mida suurem salk, seda­ keerulisem.

Küll aga võib end sisse seada mõne umbrohuvälja juurde, kus leevikesed varem käinud on. Suure tõenäosusega tulevad nad sinna tagasi. Eriti krõbekülma ilmaga.

Enamik minu leevikesepilte on tehtud justnimelt jaanuari keskpaigas jahedate ilmadega. Ma ei tea, miks see nii on, kuid olen märganud, et sel ajal on nad inimesega kuidagi leplikumad. Mõistagi ei saa äkilisi liigutusi endale lubada ja tuleb meeles pidada seda, et nagu inimeste seas leidub leevikestegi hulgas erineva iseloomuga isendeid, seega mõni on sallivam kui teine.

FOTO: Karl Adami

Just leevikesi jälgides ja neid pildistades sai mulle selgeks, et olen pigem linnuinimene. Nimelt kostitas mu meeli üle-eelmine talv ühe hingematvalt kauni päikeseloojanguga. Ma olin parasjagu võitnud leevikeste usalduse ja asusin neist mõnel hetkel suisa meetri kaugusel. Kuulsin isegi tasast pudistamist ja õrnu flöötivaid helisid.

Väljas paukus pakane, maastikel lainetas paks udu ja laskuv päikesekera maalis udulaamad kaunilt virsikukarva. Mul oli valida, kas pildistada üht kauneimat päikeseloojangut või puntpaabukesi. Mõistagi valisin teise variandi.

Kui jätta kõrvale lauakombed, on leevikesed igati sümpaatsed värvulised. Peale välimuse väärib märkimist isaslindude suhtumine emandaisse. Nimelt lasevad nad toiduplatsile kõigepealt pisemad sugulased, urvalinnud, selleks et kontrollida, kas ümbruskond on röövlindudest puhas, ja alles seejärel kaaluvad söömaasumist.