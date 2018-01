JJ-Streeti tantsijad tõid USAst kaks võitu

“Läksin New Yorki eesmärgiga saada Ninja liikmeks. Olen selle nimel tööd teinud juba aastaid ja teadsin, et nüüd on minu võimalus. Saavutasin põhieesmärgi,” rääkis Lainde.

Võistlus, kus tantsijad üles astusid, on juba aastaid toimunud New Yorgi klubis igal esmaspäeval. Kui kohalikele tantsijaile tähendab see ühtaegu treeningut, infojagamist ja ülejäänud tantsijatega suhtlemist, oli eestlastele selline mõõduvõtt ainu­laadne. “Igal võistlusel on kohtunikud legendaarsed ja tantsitakse tipptasemel,” kinnitas Kübar.