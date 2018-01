Piret Lille: Mida metsasõbrad meeleavalduste ja -avardusega taotlevad?

Paljud tippspetsialistid, sealhulgas Toomas Frey, Rainer Kuuba, Ülle Kuldkepp, Raul Rosenvald, Asko Lõhmus, erametsaomanikud ja vabaühendused on seadusloomele ette heitnud eri aspekte, mis ühtekokku ei toeta Eestis säästvat metsamajandamist.

Esiteks on meie metsastatistika juba vasturääkiv ega lase ühestel alustel hinnata, kui palju metsa tegelikult Eestis on. Raiesmikudki loetakse metsade koguvaru hulka!

Teisalt leitakse, et praegune raieintensiivsus riigimetsades on peaaegu kaks korda suurem kui viimase 100 aasta jooksul. Isegi siis, kui paljud erametsaomanikud raiuvad metsi jätkusuutlikult, on firmametsade mõju metsa­varu vähenemisele eelmise sajandiga võrreldes mitu korda suurem (statistilise metsainventuuri ehk SMI andmetel). Kui Eesti metsi majandatakse samas tempos edasi, väheneb küpse metsa tagavara märgatavalt.

Elupaikade hävimise tõttu satuvad ohtu paljud liigid. Näiteks seostatakse intensiivset metsaraiet must-toonekure, metsise, kanakulli ja kassikaku arvukuse vähenemisega. Raiete planeerimisel ei arvestata keskkonnamõjuga: soostumine, tuulemurrud, müra- ja tuuletõkke kadumine, metsamaastiku kahjustamine, pesitsuse häirimine.

Metsatöid tehakse raskete masinatega looduslikult ebasobival ajalgi: soojaga, vihmaperioodidel, pesitsusajal. See kõik halvendab metsaökosüsteemi kvaliteeti ja häirib tugevalt sealset elusloodust.

Mis puudutab kuusikute raievanuse langetamist, siis see otsus on otseselt seotud majandusliku tulu, mitte ühegi muu metsa väärtusega. Kuusikute raievanuse langetamine pidi keskkonnaühenduste soovitusel saama kompenseeritud laane- ja salumetsade range kaitse vajakute katmisega, kuid kehtivast metsaseadusest jäeti need ettepanekud kahjuks välja.

Avalikkuse survel hakkas keskkonnaministeerium eelmise aasta alguses ellu viima pikalt edasi lükatud kaitsealade loomise kava. Ootamatult selgus, et viimase kümne aasta jooksul on riik raiunud lausa 40 protsenti oma laane- ja salumetsadest. Parema metsa puudumise tõttu võetakse nüüd kaitse alla tuhandeid hektareid lageraielanke.

Kokkuvõtlikult soovivad metsasõbrad, et Eesti metsade majandamine oleks kooskõlas säästva metsanduse põhimõtetega, võttes arvesse metsa eri väärtusi: ökoloogilisi, ühiskondlikke ja majanduslikke. Vastava eriala teadlased paneksid paika ökoloogilise jätkusuutlikkuse põhiprintsiibid, ühiskondliku suunitluse annaksid aga Eesti inimesed ise uuringute toel.

Metsa majanduslikul väärtustamiselgi pole puiduvarumine ainuvalitseja: mets on tähtis veel selleks, et Eestis oleks võimalik loodusturismi arendada, et siin oleks meetaimede kasvuala, marja- ja seenemetsad.