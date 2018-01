Põneva ajalooga ilmetu maja särab peagi täies hiilguses

Arhitekt Hardi Lehemaa, kelle projekti järgi taastatakse nõukogude ajal halliks ja ilmetuks muutunud maja ilu, tunnistab, et on Pärnus üle 30 aasta elanud, kuid tal polnud aimu­gi, et see oli omal ajal sedavõrd silmapaistev esinduslik hoone. “Ma mõtlesin, et see on baraki tüüpi ehitis,” sõnas ta.

Senini Pärnu Eliisabeti kogudusele kuulunud hoone läks arendaja Morten Groupi omandisse läinud aasta aprillis. Omaaegsest pastoraadimajast saab linnavilla Koidula, kuhu tuleb 12 korterit. LVM Kinnisvara juhatuse liikme Ingmar Saksingu ütlust mööda on 11 korterit juba omaniku leidnud.

Praegu käib hoone fassaadi korrastamine. Arhitekt rääkis, et nõukogude ajal rikuti maja täiesti. Isegi aknaavad ehitati väiksemaks. Algsest on Lehemaa kinnitusel säilinud üks sisetrepp, mis jääb majja, aga liigutatakse pisut teise asukohta, ja räästa hammaskarniis. Ehisvöö säilitatakse originaalis – nii palju, kui seda alles on –, mädanenud osa asendatakse täpselt järele tehtud koopiaga.

FOTO: Arhitektuuribüroo Pind OÜ Arhitektibüroo Pind eskiis näitab, kuidas maja hakkab välja nägema.

Maja tuleb heledates toonides, hele­hall-valge. Uue lahendusena ehitatakse hoovipoolsesse külge katuseterrass. Maja sisemus tuleb uus, kortermajale sobiv.

Hoone ajalugu ulatub 1860. aastatesse, kui majas asus Eliisabeti koguduse köstri elamu. 1880. aastate paiku ehitati pastoraadihoone kahekorruseliseks. Nõukogude ajal kasutas seal ruume ALMAVÜ ehk armee, lennuväe ja merelaevastiku abistamise vabatahtlik ühing, mis oli sõjalise ettevalmistuse, spordi ja patriootliku kasvatuse organisatsioon.

Saksing teab rääkida, et 1990ndate alguses asus hoones populaarne Püha­vaimu baar. Aga näiteks Augusti­unetuse ajal pandi maja hoovi püsti Pühamüristuse lava.

Lehemaa on kuulnud linnalegendi, et maja muudeti nõukogude ajal sedavõrd ilmetuks ja sinna paigutati poolsõjaline organisatsioon, kindlustamaks, et inimesed pärast natsionaliseerimist pastoraadihoonet ära ei tunneks. Nüüdse renoveerimistöö käigus­ leidsid töömehed majast isegi sisse­ehitatud relvakapi.

Veel üks näotu maja, mis Lehemaa kaasabil Pärnus elule ärkas, on Roosi 3. Kunagisest kliinikuhoonest sai läinud aastal pärast rekonstrueerimist helesinine iludus. Kuninga 24 hoovi kolm hoonet on niisamuti projekteeritud arhitektibüroos Pind, kus Lehemaa töötab.

Haapsalust pärit Lehemaa tunnistab, et Valge Daami linnas on vanu puitmaju palju rohkem korrastatud kui Pärnus. Tema ütlust mööda tuleb arvesse võtta, et seal leidub puitmaju märksa rohkem ja Haapsalu on suuremas osas puitlinn, samal ajal kui Pärnus on linna keskmine osa pigem kivihoonestus.