Ettevõtja on pidanud sulgema neli maapoodi

Pidur aktsiisitõusule lohutab kaupmehi vaid veidi

Riigikogu võttis eile vastu seadusemuudatused, millega vähendatakse õlle ja kange alkoholi 2018. aastaks planeeritud aktsiisitõusu poole võrra.

“Mul on hea meel. Varem kavandatud mahus aktsiisitõus oleks toonud kaasa liialt suuri riske piirikaubanduse kasvus ja eelarve alalaekumises,” ütles rahandus­minister Toomas Tõniste.

“Suur piirikaubandus, mis viib raha Eestist välja, ei ole Eesti majandusele kasulik,” lisas ta.

Väikekaupmeeste liidu juhatuse liige ja Meie toidupoodide keti osanik Rein Reinvee sõnutsi on lõhe Läti ja Eesti alkoholihindade vahel ülisuur juba praegu, mistõttu uudis teda eriti ei lohutagi. “Nüüd lohutab vaid see, et muidu oleks see lõhe järgmiseks aastaks veel tohutum, nüüd kasvab see veidi vähem,” nentis ta.

“Samal ajal annab see natukenegi lootust, et riigi tasandil hakati juba vaikselt aru saama, et midagi on ikkagi hapu,” rääkis Reinvee.