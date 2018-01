Pall põrgatati pealinna: uue kunsti muuseumi saatus on nüüd riigi kätes

Muuseumi kiri ministritele

Pärnu linn ja SA Uue Kunsti Muuseum tähistasid 1. oktoobril 2017 muuseumi 25. sünnipäeva. Muuseumi kunstikogu ja näitused nii Pärnus kui mujal Eestis ja välismaal on leidnud kõrget rahvusvahelist tunnustust.

Muuseumi kasutada on veerand sajandi jooksul olnud kunagine büroohoone Esplanaadi 10, mille ümberehitamisel muuseumi vajaduste järgi investeerisid riik ja linn umbkaudu 500 000 eurot ning tegevus- ja projektitoetusteks ligemale 600 000 eurot.

Kahjuks müüs Pärnu linn hoone 2006. aastal 2,35 miljoni euro eest eraomanikule, kes jättis maja hooletusse, mistõttu kinnistu turuväärtus on oluliselt langenud. Pärast eelmise omaniku surma on uus omanik Novira Capital OÜ valmis Esplanaadi 10 kinnistu tagasi müüma linnale või riigile hinnaga 1,2 miljonit eurot.

Novira Capitali omanik Sergei Kolesnikov on suure kultuuri­huviga inimene ja peab oluliseks muuseumi töö jätkumist praegu veel temale kuuluvas majas. Sama meelt on Pärnu linn, mis soovib kõrge renomeega muuseumi kestmist Pärnus.

Meie ettepanek sisaldab soovi muuta Esplanaadi 10 kinnistu kultuuritöötajate ja teadlaste loomekoduks. Huvist rahvusvahelise loomekodu vastu on meile teada andnud üle 400 Eesti, Soome ja teiste naaberriikide loomeliitude liiget ja teadlast. Küsitluse vastustega on võimalik tutvuda aadressil http://www.mona.ee/eesti/loomekodu/tagasiside.htm.

Põhja-Euroopas on kultuurirahva aastaringse kogukonna loomise idee ainulaadne, samal ajal analooge siiski juba on. Näiteks on Iiri moodsa kunsti muuseumi juures külaliskorterid 20 kunstniku vastuvõtmiseks, Amsterdami kunstiakadeemia ja rahvusliku kunstimuuseumi külaliskorterid toimivad juba aastast 1870 ja on loonud enda kõrvale vägagi kreatiivsed kogukonnad.

Pärnu on siiani olnud maailmakaardil kui spaade ja villade linn. Seoses rajatava Läänemere kunstisadamaga kasvab linna potentsiaal saada suuremaks ka kultuuri ja teaduse alal. Eeltoodu valguses palume kaaluda järgmist arenguvarianti.

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) omandab Esplanaadi 10 kinnistu 1,2 miljoni euro eest ja rekonstrueerib bürooploki korrused kaks kuni viis külaliskorteriteks. Ümberehituse maksumus on umbkaudu miljon eurot. Esimese korruse rekonstrueerimisse vastavalt muuseumi tulevikuperspektiivile investeerib RKAS miljon eurot.

Muuseumi laiendusega lisanduvad ekspositsioonisaal, auditoorium ja uus fuajee. Laienduse põhiprojekti tööjoonised on pärit aastast 2006, autoriks Esplanaadi 10 arhitekt Maie Penjam.

Seejärel hakkab kinnistut haldama uue kunsti muuseum, kes iga-aastasest loomekodu tulemist teeb 90protsendised tagasimaksed RKASile. Vastavalt lisatud äriplaanile on investeeringu tasuvusaeg 12 aastat.

Pärast investeeringu tasaarveldamist muutub uue kunsti muuseum tänu loomekodust laekuvale tulemile isemajandavaks kultuuriasutuseks, millel saab olema märgiline tähendus. Nimelt esimese muuseumina Eestis saab ta siis ise hakkama.

See on realistlik visioon, sest juba praegu katab uue kunsti muuseumi omatulu 51 protsenti sihtasutuse kuludest.

Lootes teilt peatset vastust saada

Mark Soosaar, SA Uue Kunsti Muuseumi nõukogu liige

Jaan Elken, SA Uue Kunsti Muuseumi nõukogu esimees