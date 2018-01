Tšempionide treeneritandem pani ameti maha

28 aastat Pärnu naiskonda vedanud Saare ja kolmel viimasel aastal teise treenerina pärnakaid juhendanud Talu sõnutsi ei jäänud neil pärast mullust edukat hooaega, kui Pärnu toodi 13. meistritiitel ja koduväljakul näidati ilusat jalgpalli naiste meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiril, muud üle kui panna lahkumisavaldus lauale.

“Klubis on kommunikatsiooni­probleemid. Olen varasügisest klubi vanalt presidendilt küsinud, mismoodi me edasi läheme, aga pole mingit vastust saanud,” jäi 1989. aastast Pärnu naiskonda vedanud Saar lahkumisotsuse sünnist rääkides napisõnaliseks. “Samuti tunnen, et olen ise ka väsinud ja ammendunud. Võib-olla oleksin pidanud seda varem tegema, olen ennegi sellele mõttele lähedal olnud. Ja oma soovi mitte jätkata peatreenerina ütlesin välja klubi lõpupeol oma tänu­kõnes novembri lõpus.”

Talu sõnade järgi pole Pärnu jalgpalliklubi enam see, kuhu ta kolm aastat tagasi tööle asus. “Asjad on muutunud,” selgitas ta lahkumise tagamaid. “Selle tulemusena ütlesin klubi juhatusele, et neil tingimustel ei saa ma jätkata.”

Olen sunnitud puhkusel ja – nagu kombeks öelda – avatud uutele väljakutsetele. Jüri Saar

Talu arvamuse kohaselt saanuks klubi olukorda, kus mõlemad naiskonna treenerid kahe hooaja vahel kaabut kergitavad, kindlasti vältida. “Tegu on suures joones kommunikatsiooniprobleemiga ja usun, et klubi õigeaegse sekkumise puhul poleks me praegu selles seisus. Öelda, et see väide on arusaamatu ning seda pole … Jätan selle igaühe enda otsustada, sest reaalsus annab vahest kõigile selge vastuse,” tähendas senine treener.

Pärnu jalgpalliklubi juhatuse esimees Aivar Kuningas nentis, et treeneriduoga lahkuminek polnud klubi plaanides ja see oli meeste endi otsus.

“Me ei ole kedagi ära ajanud. Jüri­ Saar on naiskonna 13 korda meistriks tüürinud. Ta on legend ja selleks ta jääb,” ütles Kuningas.

Kuninga jutu järgi on Saar juba mitu aastat vihjanud, et kavatseb lõpetada. “Nüüd pani ta eelmisel nädalal avalduse lauale. Juhatusele oli see ootamatu,” väitis ta.

Kuninga kinnitusel ei näe klubi juhtkond, et naiskonna treeneritega suhtlemisel oleks mingeid probleeme esinenud. “Ma ei saa sellest väitest aru ja seda on väga raske kommenteerida,” märkis ta.

Kumbki treener ei soovi tekkinud olukorda avalikkuses detailselt arutada. “Ma ei näe, et naiskond oleks klubile prioriteet, ehkki klubi president Raio Piiroja lubas aasta lõpul mitmel pool meedias, et naiskond jääb klubi lipulaevaks,” selgitas Talu. “Loodan, et see, mida Jüri Saar 28 aastat ja mina kolm aastat teinud oleme, ei lõpe.”

Talul on väga kahju Pärnu naiskonna juurest lahkuda. “Mul on olnud siin väga imeline aeg. Pärnus naiskonnas on super tublid tüdrukud, kellega on lust tööd teha. Nad on imelised inimesed. See on müstika, kui palju naised pere kõrvalt ja oma vabast ajast ennast ohverdavad. Samuti on naiskonnal fantastilised fännid. Olen äärmiselt õnnelik, et sain seda kõike kogeda,” ei olnud Talu hoolealuste kiitmisega kitsi.

Saare sõnutsi on sel hooajal karjääri lõpetanud Heleri Saar ja Elis Meetua mänginud naiskonnas selle loomisest saati ja algusaastatel liitusid veel Varje Tugim, Kaire Palmaru ja Anastassia Morkovkina. “Naiskonna tugevus on peitunud selles, et põhituumik on olnud koos väga pikka aega. Ehkki igal aastal on olnud mõni lahkuja ja liitunud mõni uus mängija, on see taganud järjepidevuse ja loonud väga hea sisekliima. Jään naiskonna suurimaks fänniks ja soovin mängijatele edu,” lausus Saar.

Kuninga teatel otsib klubi naiskonnale uut treenerit. “Mõni kandidaat on silmapiiril, kuid kellegagi käsi löödud ei ole. Õnneks on hooaja alguseni poolteist kuud aega,” rääkis Kuningas.

Klubi juhatuse liige tõdes, et mitme põhimängija loobumise järel tuleb naiskonnal raske hooaeg. “Sel hooajal ei saa me enam kogenud põlvkonna peal liugu lasta ja ilmselt ei ole me kullapretendent number üks, kuid loodame korraliku tiimi komplekteerida. Pärnu on endiselt atraktiivne võistkond, sest mängime ainsa Eesti naiskonnana meistrite liigas,” arvas Kuningas

Aastaid naiskonna eesotsas olnud Saare tulevikuplaanid pole veel paigas. “Olen sunnitud puhkusel – ja nagu kombeks öelda – avatud uute­le väljakutsetele,” ütles ta. “Jalgpall on võtnud väga suure osa mu elust. Mingeid mõtteid mul on. Eks paista, kas need realiseeruvad.”