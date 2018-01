Parkimiskontrolöri löödi kaikaga pähe

Cityparki tegevjuhi Arne Sõna jutu järgi on see mõne kuu jooksul juba teine kord, kui parkimiskorraldajat selja tagant rünnatakse.

Sõna mõistab, et inimesed ei suhtu parkimiskontrolöridesse hästi, kuid niisuguse käitumise mõistab tegevjuht hukka. «See on argpükslik käitumine,» leiab ta ja imestab, miks on üldse kellelgi autos kaigas kaasas.

Pühapäeval juhtunu on Sõna väitel juba teine kord mõne kuu jooksul, kui sedasama töötajat sellisel viisil rünnatakse. Tegevjuhi sõnutsi võib eeldada, et tegu pandi toime viha pärast mehe töö vastu, sest tema teada kannatanult midagi ei varastatud.

Et ründajani jõuda, palub Sõna kõigil, kes juhtunut pealt nägid, sellest nii politseid kui ka Cityparki teavitada. «Kõigi turvalisuse pärast. Me ju ei taha, et keegi käiks kurikaga ringi,» lausus Sõna.

Pärnu politseijaoskonna juhtivuurija Ago Kärtmann ütles, et politseini jõudis info läbi ajakirjaniku, sest ohver ise juhtunu tõttu politseisse ei pöördunud.

«Tuvastasime meile laekunud informatsiooni põhjal selle isiku ja oleme temaga kontakti saanud ning selgitame praegu juhtunu asjaolusid,» selgitas Kärtmann ning lisas, et on väga oluline, et hädaabinumbril 112 helistataks kohe, kui ollakse kallaletungi ohver või kui satutakse sündmust pealt nägema.