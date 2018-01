Jõulu suusanoortel on vedanud

Kui Jõulu suusaklubi treenerilt Anu Taveterilt küsisin, kui palju aasta alguses Eestis neid radu oli, kus lumel treenida sai, jäi ta mõttesse. “Tehislumerada oli ainult Jõulumäel,” vastas ta. “Looduslikul lumel sai sõita Haanjas ja Pannjärvel. Seega kogunesid Eesti suusasportlased just nendesse kohtadesse.”

Teeneka treeneri selgituse järgi seisneb tehis- ja loodusliku lume vahe­ selles, et tehislumel libiseb suusk paremini, kuna selle tera on suurem. Ühtlasi on sellele parem klassikatehnika jälge teha.

Taveter nõustus, et Pärnumaa suusasõpradel on Jõulumäega vedanud. Seal saab praegu juba 1,7kilomeetrisel ringil harjutada. “Haanjas on tõuse veidi rohkem kui meie tasasema profiiliga rajal, aga see on tõepoolest suurepärane, et meil selline rada olemas on. Ilma oleks meil väga raske ja peaksime treeningute tõttu palju kodust eemal olema,” arvas ta.

Jõulu suusaklubi noored hakkasid suusahooajaks põhja laduma juba suvistes laagrites, sest ettevalmistus talveks käib aasta läbi. “Suusa­laager oli meil novembri teises pooles Soomes Levil. Oleme viimased kuus-seitse aastat hooaja eel just seal olnud. Eesti klubide seas populaarne koht. Alati on seal mitu tiimi ühel ajal kohal olnud, kõikidel on kontrollvõistlused,” rääkis Taveter.

Selle hooaja esimesed tähtsad võistlused, Eesti noorte murdmaasuusatamise meistrivõistlused pidid esiti toimuma Haanjas 7. jaanuaril, kuid need jäid lumepuuduse tõttu ära. “Hakkasime juba päev varem sõitma, kui saime teada, et vihm tegi­ rajale liiga ja võistlus jäeti ära,” nentis treener. “Aga möödunud nädala lõpu veetsime Haanjas ja samad võistlused toimusid.”

Vabatehnika sprindis tegi Jõulu noorsuusatajatest parima tulemuse Hendrik Peterson, kes pääses M16 vanuseklassis (2002. aastal ja hiljem sündinud) A-finaali ja saavutas neljanda koha.

“Tegelikult oli Ranno Sutt eelsõidus Petersonist parem. Sutt oleks suutnud võib-olla veidi rohkem medali eest võidelda, aga ta jäi A-finaalist napilt välja ja tuli viiendale kohale,” märkis Taveter.

Samas vanuseklassis pääsesid poolfinaali veel Päär Suursild ja Rando Teearu, kes platseerusid vastavalt kuuendale ja kaheksandale kohale.

M18 vanuseklassis (2000. aastal ja hiljem sündinud) sai Marthen Tasalain eelsõidus viienda koha, kuid veerandfinaalis tabas teda ebaõnn ja ta kukkus. “Pärast seda ei olnud tal kõrgete kohtade nimel enam võimalust võidelda,” kinnitas treener. Samas vanuseklassis jäi Simo Teearu tulemuseks kaheksas koht.

Meeste seas hoolitses Eesti meistrivõistlustel tublide tulemuste eest Jõulu suusaklubi nimekirjas võistlev Alvar Johannes Alev, kes tuli­ vabatehnikas hõbedale ja suusa­vahetusega sõidus pronksile.

Suusavahetusega sõidus jäi klubi noorte parimaks tulemuseks Risto Vaheri neljas koht. Sama noormees võistles veel järgnevalgi päeval, kui tuli juunioride MMi katsevõistlusel kümne kilomeetri klassikatehnika eraldistardis teiseks. “See tagas talle koha juunoride MMil. Tal on juba varustuski pakitud ja Šveitsi poole teele saadetud. Ise sõidab ta täna järele, esialgu treeninglaagrisse ja sealt edasi juba juunioride MMile osalema,” teadis treener.

Juba sel nädalavahetusel ootab Jõulu suusapoisse ja -tüdrukuid järgmine mõõduvõtt, kui Otepääl toimuvad Eesti noorte meistrivõistlused klassikatehnikas. Taveteri sõnutsi on seal viimane võimalus lunastada pileteid Põhjamaade noorte meistrivõistlustele.

“Eelmisel aastal oli noortekoondisesse kuuluv Simo Teearu väga heas vormis. See aasta tal pole nii häid starte veel olnud. Aga nüüd tuleb tal viimane võimalus sel nädalavahetusel: kümme kilomeetrit klassikat. Kui ta end seal hästi näitab, on tal võimalus saada Põhjamaade noorte meistrivõistlustele Soomes,” rääkis treener nende klubi ainukesest noortekoondislasest.

Peale selle võisteldakse Swedbanki ja Hawaii Expressi noorte suusasarjas, mis koosneb viiest etapist. See on eelkõige mõeldud kõige noorematele suusasõpradele. Esimene etapp oli Jõulumäel, kus meie suusatajatel kõige paremini ei läinud. “Peame Eesti noorsoovõistlusi tähtsamateks, aga nendele, kellele eestikaid veel ei korraldata, näiteks kümneaastastele, on need etapid väga olulised,” kinnitas Taveter.

Lapsevanemad tõttavad appi