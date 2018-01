Ülisuur päikesetorm võib halvata meie ühiskonna

Kuna viimasest supertormist on möödas pea 200 aastat ja selle ajaga on tehnoloogias toimunud meeletu areng, möönis Laas, et keegi ei tea täpselt, mis niisuguse tormi korral juhtuma hakkab.

“Viimane päikese supertorm toimus 1859. aastal, kuid ainus tolleaegne “internet” oli telegraaf ja sellestki said telegrafistid elektrilööke, mõnel pool põhjustas see tulekahjugi. Arvatakse, et see põhjustab raadioside katkestusi, teeb suurt kahju meie satelliidipargile ja võib tekitada ulatuslikke elektrikatkestusi,” seletas dotsent.

Päikesetormid ei ole haruldane nähtus, neid esineb Laasi sõnutsi tihedamini just päikeseaktiivsuse maksimumi ajal (iga 11 aasta järel). Enamasti ei ole need nii tugevad, et meie elu väga palju mõjutaks.

Päikesetorme esineb Laasi sõnutsi tihedamini iga 11 aasta järel.

Tugev päikesetorm ehk supertorm võib aga mõjutada raadiosidet, tekitada häireid satelliitidelt saabuvas telepildis või mobiililevis. Sellelaadsed tormid mõjutavad GPSi, need võivad sõltuvalt maru suurusest mõnest minutist mõne tunnini valetama hakata. Lennuliiklus võib olla häiritud.

“Lühiajaliste elektrikatkestustega saadakse ehk hakkama, aga pikaaegne elektrikatkestus on tänapäevasele elektrienergiast sõltuvale tehnoloogiat armastavale ühiskonnale väga suur proovikivi,” tõdes Laas.

Dotsent soovitab koju varuda kriisipaketi ja seda muudekski hädaolukordadeks, mille tõenäosus on tunduvalt suurem, näiteks tormid ja üleujutused.

FOTO: Mailiis Ollino Tallinna ülikooli astronoomia ja optika dotsent Katrin Laas esines päikesetormide teemalise ettekandega Pärnu elanike päästekonverentsil.

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuhi Kristi Kaisi jutu järgi on päästeameti ülesanne säilitada elupäästevõimekus, olenemata katkestustest. Päästeamet teeb halvatud elektri- ja sidesüsteemide stsenaariumiga aktiivselt tööd. “Viimati katsetasime Lääne päästekeskusega blackout’i eelmisel aastal regionaalsel metsatulekahjuõppusel, kus metsas kustutas mitu päästjat ulatuslikku ja kriitilist tulekahju, kuid nendega puudus raadioside,” selgitas Kais.

Kosmoseilma ennustatakse ette mõnest tunnist kuni nädalani. Aga seda, kas tuleb super- või tavaline torm, Laasi kinnitusel siiski nädal aega ette öelda ei saa. “Sellegipoolest, kui väga­ suure tormi mõõtu päikesepurse on juba toimunud ja on teada, et see tabab Maad, siis vähemalt see osa päikesetormist, mis võib põhjustada ulatuslikke elektrikatkestusi, jõuab Päikeselt Maani 18 tunni kuni paari päevaga. Seega nii palju jääb aega ette valmistada,” selgitas ta.