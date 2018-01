Lapsepõlvemälestus sõidutab Paavo Järvi Šostakovitšiga Euroopa turneele

"Pärnu oli lemmikkoht paljudele suurtele isiksustele tollel ajal. Kuna piirid olid kinni, mindi suvitama kas Musta mere äärde või Baltikumi. Jurmala oli liiga kommertslik ja Pärnu oli kõige euroopalikum. Neile väga meeldis tulla nii lähedale välismaale, kui oli võimalik Nõukogude Liidu piires," möönis Järvi.

Sellest ajendatult sündiski mõte, et muusikafestivaliks suviti Pärnusse koguneva Eesti festivaliorkestri (EFO) esimesel plaadil võiks olla just Šostakovitši teos.

"See kannaks edasi neidsamu muusikalisi sidemeid. Pealegi oli Šostakovitš geniaalne helilooja, kelle muusika väga hästi sobib meie orkestrile," selgitas Järvi.

Pärnusse festivaliorkestri proove juhatama lendas Järvi otse Ameerikast, mistõttu muheles ta, et kogu aeg tuleb haigutus peale: kui siin on kell 10, siis Ameerikas on kell alles 3.

Vene helilooja 6. sümfoonia salvestas festivaliorkester Pärnu kontserdimajas kahe viimase muusikafestivali aegu ja homme algav Euroopa turnee on ühtaegu EFO esikplaadi esitluski. Plaati kaunistab aastatetagune pilt poeg Paavo Järvi, isa Neeme Järvi ja Šostakovitši kohtumisest Pärnus.

FOTO: Järvide erakogu Kümneaastane Paavo Järvi isa Neeme Järvi ja Vene helilooja Dmitri Šostakovitšiga Pärnus.

Tavaliselt koguneb EFO Pärnus suvel, kuid nüüd veetsid maestro Paavo Järvi ning kodumaistest ja välismaistest tippmuusikutest koosnev festivaliorkester kaks töist päeva talvises Pärnus, valmistudes siin hommikust hiliste õhtutundideni eesseisvateks kontsertideks.

Homme astub festivaliorkester Eesti Vabariigi 100 aasta juubeli välisprogrammi raames Brüsseli maineka Henry le Bœufi kontserdisaali lavale ning sõidab seejärel esinema Berliini, Kölni, Zürichisse, Viini ja Luksemburgi kontserdimajadesse.

"Need on kõik Euroopas tähtsad muusikalinnad, kus toimub palju olulisi kontserte ja inimesed teavad muusikast palju. Selles mõttes on see turnee väga vastutusrikas ja peame ennast heast küljest näitama," tunnistas Järvi.

FOTO: Urmas Luik Eesti Festivaliorkester valmistumas Pärnu kontserdimajas suureks Euroopa turneeks.

"Alati on enne turneed natukene ärev tunne sees, eriti kui orkester ei tööta pidevalt koos, vaid kutsutakse projektide ajaks kokku. Meil on orkestris küllaltki palju uusi inimesi, aga ka neid, kes on siin algusest peale olnud. Sellistesse kontserdipaikadesse minek eeldab enesekindlust. Aga tunne on hea ja võin öelda, et orkester kõlab juba nende esimeste päevadega fantastiliselt," kinnitas ta.

Festivaliorkestriga tuuritab solistina viiuldaja Viktoria Mullova, keda pärnakad said oma silmaga näha ja kuulda mullusuvisel Pärnu muusikafestivalil.

"Ega see kerge ole ja kergemaks ei lähe ka. Esimesed kolm päeva on päris udused: kogu aeg on tunne, et magada ei ole päris õige aeg ja üleval olla pole päris õige aeg, nii et kontsentreeritult tööd teha on küllaltki raske. Aga siin on vahva jälle. Ma pole kuigi tihti Pärnus käinud talvel – teine linn hoopis," märkis Järvi.

FOTO: Urmas Luik Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkester valmistumas Pärnu kontserdimajas suureks Euroopa turneeks.

Talvise Pärnu asemel otsustati seekord teha Eesti esinemine ja ühtlasi tuuri soojenduskontsert esimest korda Tallinnas, mis läks ajalukku sellegagi, et eilsel kontserdil kõlas Erkki-Sven Tüüri ligemale aasta kirjutatud 9. sümfoonia "Mythos" maailma esiettekanne. "EV 100" korraldustoimkonna tellitud uudisteos on inspireeritud meie omariikluse ja rahvuse eneseteadvuse sünniga seotud müütidest ja mängitakse homme õhtul ette Brüsseli publikulegi.

"Beethoven, Schubert, Mahler, Dvořák – nad on kõik kirjutanud üheksa sümfooniat, nii et see on väga sümboolne number," tõdes Järvi. "Kuidas helilooja saab inspiratsiooni ja kuidas see siis lõpuks paberil ja kõlas väljendub, on küllaltki müstiline: seda ei oska tihti isegi heliloojad lahti seletada. Aga mingisugune selline ürgne, väga vana arhailise muusika hõng on Tüüri teosel küll. Väga mitmekesine ja huvitav lugu, mis jõuab tänapäeva progressiivse rokini välja."

FOTO: Eero Vabamägi / Postimees / Scanpix Helilooja Erkki-Sven Tüür oma 9. sümfoonia peaproovis Estonia kontserdisaalis.

Kuna Euroopa turnee on seotud Eesti riigi juubelipidustustega, on mõistagi nende kontsertide kavas aukohal Arvo Pärt teostega "Cantus Benjamin Britteni mälestuseks" ja "Fratres".

Kui Tüüri 9. sümfoonia kantakse ette ainult Brüsselis, siis Šostakovitši 6. sümfoonia kõlab kõigil kuuel Euroopa kontserdil.

Olles tänavu Eesti juubelipidustuste välisprogrammi üks lipulaevu, on Järvi pikajalise nägemuse järgi EFO justkui meie muusikaekspordi idufirma, mis tutvustab Eesti kultuuri, maad ja rahvast maailma suuremates kontserdimajades.

Idee põhineb sellel, et orkestris mängivad Järvi valitud ja kutsutud maailma tipud koos andekate Eesti interpreetidega.