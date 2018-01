Äärmiselt oluline on õpetajas näha tuleviku disainerit

Väga tähtis uurimisvaldkond on õpilaste üldoskused, mis kindlustavad õppijatele eduka toimetuleku nii nüüd kui ka tulevikus. Õpetamise individualiseerimine, erinevad õpiraskused ja kaasava haridusega seotud küsimused on väga olulised ja aktuaalsed, samuti õppimine ja õpetamine uue tehnoloogiaga rikastatud keskkonnas. See viimati nimetatu pakub mulle väga suurt huvi, sest hoolimata juba igapäevaseks saanud tehnoloogiavahenditest ei ole me õppimise teenistusse neid veel küllalt tõhusalt rakendada suutnud. Seetõttu kipub õppimise puhul sageli välja tulema digivahendite pahupool, mitte aga nende suurepärased võimalused.

Kui palju aega võiks laps päevas ekraani ees veeta? Uuringud näitavad, et õpilased, kes kasutavad alla 60 minuti päevas koolis arvutit, on õppimises kõige edukamad. Igapäevane arvutikasutamine koolis ei ole sugugi seotud paremate õppetulemustega ja ilmselt peitub siin põhjus selleski, et me ei oska neid vahendeid veel mõistlikult ja õppimist soodustavalt tarvitada. Need lapsed, kelle ekraanikasutusaeg väljaspool kooli kipub ületama nelja tundi, on õnnetumad, üksikumad ja nende õpitulemused kannatavad. Palju tsiteeritud Ameerika lastearstid pakuvad välja, et meelelahutuslikku sisu ei peaks kooliealine laps päevas ekraanilt tarbima üle kahe tunni, eelkooliealised mitte üle tunni. Alla kolmeaastased lapsed ei peaks ekraaniga veel üldse kokku puutuma, sest selles vanuses on ekraanilt õppimine vaid illusioon ja õpetlikuks osutub pigem lapse ja täiskasvanu suhtlus selle tegevuse käigus. Ekraaniga üksi jäänud väikelapse puhul kipub välja tulema selle mõjude pahupool. Andmed: Kristi Vinter-Nemvalts

Olete öelnud, et peame lahti ütlema õpetaja ja õpilase põlistunud kuvandist. Mida sellega silmas peate?

Põlistatud kuvandi all pean silmas seda, et me oleme harjunud mõtlema õpetajast kui targast, kes kõike teab, ja õppija on siis see, kes seda tarkust koolipingis istudes käsnana endasse peab imema. Paraku on õppimine koostöös ja suhtlemises toimuv protsess, kus on oluline jälgida seda, et õpilane ja õpetaja on partnerid ning klassis toimuv peab olema õpilasele aktiivne ja nauditavat pingutust nõudev katsumus. Õpetaja on toetav, juhendav ja suunav partner, kes aitab leida õigeid viise ja õppimisvõimalusi ning pakub arendavaid ülesandeid ja stressivaba õpikeskkonda.

Kraadiuurimustes olete pööranud palju tähelepanu 6–7aastastele: magistritöö käsitles toimetulekut tõrjutusega, doktoritöös vaatlesite digitaalse ekraanimeedia mõjutusi. Kuidas seletada lapsele ekraanil toimuvat vägivalda, uudistevägivalda?

Igasugust vägivalda on lastele keeruline seletada, aga seda tuleb teha. Ekraaniõpetatud lapsed, kelle maailma- ja minapilti ei aita täiskasvanu korrigeerida, nopib nähtust välja omad tõed, mis ei pruugi vastata sellele, mida me ühiskonnas hindame ja õigeks peame.