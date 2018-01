Mihkel Servinski: Eesti edulugu surmade näitel

Eestlane armastab rääkida riigi edusammudest igal ajal, aga eriti 100. aastapäeva eel. Põhjusi edusammudest rõõmu tunda leiab kindlasti palju, aga natuke üllatav on, et Eesti suuremaid edusamme saab mõõta suremusstatistika kaudu. Järgnevalt mõni näide “EV 100” väljaandest surmade kohta.

1922. aastal oli surmade vanusstruktuuris oluline koht kuni aastaste laste surmal, aga samuti oli surmade osatähtsus arvestatav kõikides vanuserühmades. 2016. aastal on kuni aastaste laste surma osatähtsus pea olematu ja riigi algusaastate struktuuriga võrreldes on märkimisväärselt väike surmade osatähtsus kõigis vaadeldavates vanuserühmades 50–59aastasteni välja. Muidugi on ka ühe noore inimese surm liiga palju.

Oluline on tähele panna, et riigi algusaastate surmade struktuuris on vähemalt 80aastaste inimeste surma osatähtsus väiksem kui vanuserühmas 50–59, 60–69 ja 70–79: vähemalt 80aastasi oli nii vähe, et selle rühma surmad olid suhteliselt harvemini esinev nähtus.

Demograafide keeles saab öelda, et Eestis on märgatavalt vähenenud imikusurmade arv ja pikenenud inimeste eluiga. Viimast väidet tõestab, et üle 80aastaste surma osa kõigis surmades läheneb poolele, olles 1922. aastal alla kümnendiku.

Kui minna demograafide terminoloogiast välja, siis räägivad protsendid Eesti edusammudest meditsiinis, sotsiaalhoolekandes, majanduses ja veel paljudes muudes valdkondades. Muidugi on Eestiga analoogsed protsessid toimunud kõikides arenenud riikides, kuid see ei vähenda sugugi siinsete positiivsete muutuste tähtsust.

Eriti märkimisväärne on, et epideemiate ja nakkavate haiguste osatähtsus surma põhjustes on esikohalt kaugele taan­dunud. Sellel faktil on oluline seos surmade vanusstruktuuri muutusega, aga samuti kõneleb see Eesti riigi edusammudest eelmainitud valdkondades.

Eesti edusammude märkamiseks ei pea surmastatistikas minema 100 aastat tagasi. Vaid mõne nädala eest teatati, et liikluses hukkunute arv oli 2017. aastal rekordväike.

Kuigi peaaegu iga surm on suuremal või vähemal määral tragöödia, kõneleb Eesti surmade statistika Eesti Vabariigis toimunud ja toimuvatest positiivsetest muutustest.