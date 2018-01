Krista Aru: Arenguks teadlaste tublidusest üksi ei piisa

Ja et valusad otsused, mida Eesti teadussüsteemi arendamiseks tehti aastatel 1995–1997 – tõesti valusad otsused, kui toimus suur põhimõtteline Eesti teadussüsteemi evalvatsioon või hindamine, mille tõttu paljud kaotasid töö ja asutuste staatust muudeti –, andsid Eesti teadussüsteemile tervikuna uue hingamise.

Vaadates praegust olukorda, on mul väga kahju, et valitsusel on nii vähe ambitsioonikust ja julgust korraldada ja uuesti ümber­ hinnata kogu see teadussüsteem. Aga me ei saa teha ühtegi reformi lisarahata. Ja see raha ei ole 14,9 miljonit, mis tegelikult tagab praeguse teadussüsteemi hädapärase koospüsimise.

Meil on palju head ja see hea on teadus- ja arendustegevuses saavutatud tänu varasematele otsustele ja teadlaste tublile tööle. Kuid on mitu teemat, millega tegelemine ei nõuagi niivõrd raha, vaid põhimõttelisi otsuseid, mida teadlased ise igapäevases teadustöös rõhutavad, märkavad ja millele on tähelepanu pööranud riigikogu viimases toimetiste numbris Eesti noorte teaduste akadeemia.

Väikeses riigis on usaldus, loomingulisus ja tahtmine riskida üks teaduse põhihoobasid.

Esimene ja kõige olulisem takistus on teadustöö korralduses aina kasvanud administreerimine ja ühes sellega paratamatu bürokraatia. See nõuab teadlaselt liialt palju aega, energiat, tähelepanu ja raha. Mida see hajutab? See hajutab ja viib ära usaldust, riskijulgust ja loomingulisust, uudishimu. Seda, mis on teaduses edasiviiv jõud. Väikeses riigis on usaldus, loomingulisus ja tahtmine riskida üks teaduse põhihoobasid.

Kõikides meie euroliidu toetustes, tõukefondides ja mitmes meetmes, mis on väga tänuväärsed ja aidanud palju Eesti teadust, oleme liiga palju pööranud tähelepanu sellele, et üks euro oleks täpselt nõuetekohaselt kulutatud, selmet keskenduda tegelikule tulemusele. Peaksime jõuliselt vähendama administreerimist.

Teine võtmeküsimus on kogu teadlaskarjääri pikaajaline edendamine. Algab see doktoranditoetusest, mis ei saa tõusta 200 euro võrra. Noorel inimesel peab olema julgus ja võimalus kasvada ja minna edasi kord valitud teel. See lõpeb tervikliku karjäärimudeliga, mis meil on jäetud praegu ainult kõrgkoolide endi ja õnneks teaduste akadeemiagi korraldada. Siin tuleks riigil, eelkõige haridus- ja teadusministeeriumil, olukorda terviklikult vaadata ja öelda, mida, millisena ja kuidas nad näevad teadus- ja arendustegevuses rakendatavat karjäärimudelit.

Kolmas oluline moment on teadustulemuste terviklik rakendamine. Tänapäeva maailmas on teadus see, mis mitte ainult ei kujunda, vaid vormib paljus seda mõtlemist, arusaamist, mis viib kogu ettevõtluse innovatsiooni ja sealt tagasi tuleva rahani, mida me kõik maksurahana suudame ja tahame väga jagada.

Tõesti, meil on rakendunud teatud programmid, meetmed euroraha kaudu. See peaks soodustama just ministeeriumideülest koostööd ühiskonna enda vajadustest tekkinud probleemide lahendamiseks. Siin saab riik selgesti sõnastada need probleemid. Selles valdkonnas on humanitaar- ja sotsiaalteadlaste kasutamine liialt vähene ja tagasihoidlik. See maksab tulevikus kätte. Ükski ühiskond, mis jätab unarusse oma humanitaar- ja sotsiaalteadused, ei ole pikas perspektiivis õnnelik ja edukas. Sellest on aru saanud Prantsusmaa, Šveits ja veel väga­ paljud riigid.

Neljandaks: konsolideerimine. Enne kui kõik väiksemad teadusasutused lõplikult likvideeritakse, peaksime suutma vastata küsimusele, millisena Eesti tippteadust ikkagi näeme. Kas Eesti on see riik – ja mina olen veendunud, et on –, mis ei jäta eales unarusse seda oksa, mis on ainult meile siin maailmas antud? Seda oksa, mis on meie rahvusteadused. Alates meie mullast, taimeökoloogiast ja lõpetades rahvaluulega. Meil ei ole midagi paremat ega uhkemat kui meie enda teadused.

Rõhutan sedagi, et rakendusteadused on väga vajalikud, kuid seejuures ei tohi unustada, et neid saab kasutada siis, kui all on fundamentaalteadused. Ei tohi minna oma vankriga ühest kraavist teise kraavi. Praegu on hea võimalus. Teadus­taristu uuendamine algab ja riigil on taas aeg öelda, kuidas teadustaristu kaudu arendada teadusasutuste ja ettevõtete koostööd. Teaduskommunikatsiooni pole kunagi palju.