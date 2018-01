Juhtkiri: Looduse käes vangis

Ühes Euroopa Liidu liikmesriigis on saar, kuhu pääsemine sügistalvisel ajal võib osutuda õnnemänguks. Takistada võivad tugev tuul, muutuvad jääolud, võib-­olla isegi merevee madal tase. Kui loodus oma karvasemat poolt näitab, on see saar mandrist ära lõigatud. Laev ei sõida, lennuk ei lenda, hõljuk on vana parsa, mis võib sõitmisel laguneda. Nii uuritaksegi ilmateateid ja oodatakse ilma paranemist. Mõni ütleb, et vanasti oli ühendus isegi parem, sest laevad, mis mandri ja saare vahet liikusid, trotsisid vahvalt tormi. Selline on olukord 21. sajandi Euroopas. See saar on Kihnu.