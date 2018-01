Audru koolis valmivad geomeetrilised Jukud

Direktor Peep Eenraid rääkis, et teemanädalad on koolis tavaks ja järg on loodus- ja reaalaineteni jõudnud. Kõnealuse ettevõtmise peakorraldaja on kooli reaal- ja loodusainete ühendus eesotsas matemaatika- ja füüsikaõpetaja Marge Tuulega.