Mullune rekordkogus uimastaks pool Pärnut

“Oleme möödunud aastate kogemustest õppinud ja seda kinnitab statistikagi,” nentis Lääne ringkonna prokurör Liisa Nuut. Mulluselt muusikafestivalilt alguse saanud kriminaalasjades on suure koguse narkoaine käitlemise kahtlustusega kümme inimest, kellest ühe on maakohus süüdi mõistnud.

“Kindlasti on möödunud aasta Week­endil statistikale kasvatav mõju, kuid see on tegelikult positiivne,” lisas Nuut. “Usun, et suurenenud numbrid näitavad edukamat avastamist, mitte tegelike kuritegude kasvu.”

Prokuröri sõnutsi on jätkuvalt fookuses narkokuritegude organiseerijad ja nii leitakse narkoaineid aina kopsakamas koguses.

Nii suuri koguseid, millega narkojoobe annaks tekitada poolele Pärnule, tõepoolest tihti ei avastata. Lääne prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Tarmo Värati andmeil on näiteks kanepisaak jäänud viimasel kolmel aastal keskmiselt 2,5 kilogrammi kanti. Siiski ei taha Värat numbrite järgi oma töö tulemusi mõõta. Seda seetõttu, et arvudel on narkootikumide leviku kohta maakonnas rääkida eri jutte. Nii on kahel viimasel aastal Lääne prefektuuri konfiskeeritud ecstasy-tablettide arv vähenenud kümme korda, kui kõrvutada eelneva kahega.

Samuti kahanes mullu 2016. aastaga võrreldes ligemale kümme protsenti narkootikumidega seotud väär- ja kuri­tegude arv.

Siiski tõdes Värat, et narkoväär­tegude sagenemine on reaalsus ja märkimisväärse osa tõusust võib kirjutada Weekendi arvele.

“Noored on väga riskialtid,” märkis Värat. See käib nii Weekendi külastajate kui Pärnu noorte kohta, kellest teatud hulk on vähimagi kõhkluseta valmis proovima legaalseid psühhoaktiivseid aineid­, nii-öelda designer drug’e. “Kõige kurvem on see, et nendest toodetest ei tea meie midagi. Ei tea valmistajad, veel vähem tarvitajad. Teame näiteks kokaiini, amfetamiini, marihuaana pikaajalise tarvitamise tagajärgi, olemas on teaduslik taust,” nentis politseiametnik.

Värati jutu järgi on just designer drug’id need, mis Eestisse jõuavad posti­ teel. Nende leviku vastu võidelda on raske, paljud neist pole kantud keelatud ainete nimekirja. “Kagu-Aasia keemikud ei maga,” nentis Värat. Nii juhtub alatasa, et lõpuks nimistusse lisatud aine on unustatud ja turul juba värsked tooted.

Eksootilised ained pole Värati andmeil maakonnas siiski väga levinud: populaarseim on hoopis enim kuritarvitatud psühhotroopne aine kanep. Esikolmikusse mahuvad veel amfetamiin ja ecstasy.

“Kokaiini levik käib tõusude ja mõõnadega ja sõltub palju majanduse seisust,” selgitas Värat. Mööndes, et kuna majandus praegu õitseb, on kokaiingi kohal. Samal ajal puudub tema sõnutsi siinkandis pea täielikult fentanüül, mis mitmel pool mujal riigis probleeme tekitab. Põhjuseks tarvitajaskonna puudumine.