Pärnu pidutseb presidendi ja Matti Pätsiga

23. veebruar algab traditsioonilise tseremooniaga Tahkurannas Konstantin Pätsi sünnikohas. Raeküla Vana­kooli keskuses esitletakse ajaloolaste Toomas Karjahärmi ja Ago Pajuri monograafiat Pätsist. Enne seda on meenutushetk Pätside maja juures Riia maantee 273. Linnapea Romek Kosen­kranius lubas, et aastapäeva tähistamise ajaks, mis on ühtlasi Pätsi 144. sünniaastapäev, tehakse maja ümbrus korda­.

Kellaajaliselt ei ole üritused veel lõplikult paigas, sest Eesti Vabariigi sünnilinna üritusi planeeritakse koos presidendi kantselei, riigikantselei, “EV 100” komisjoni ja omavalitsusliiduga. “Näiteks, kui Pärnumaa omavalitsuste liit (POL) otsustab siiski maakonna vapi­märke välja anda, antakse maakonna ja linna vapimärgid üle eraldi pidulikul üritusel. Kui maakonna vapimärke ei anta, tunnustab linn õhtusel aktusel,” rääkis Kosenkranius.

“Püüame planeerida nii, et selle päeva üritused ei toimuks ühel ajal ega segaks üksteist,” lubas linnapea.

Eesti juubeli tähistamine läheb Pärnus maksma 100 000 eurot.

Vabariigi 100. aastapäeval pannakse Läänemere kunstisadama peahoonele nurgakivi. Seda korraldavad uue kunsti muuseum ja Mark Soosaar.

Rüütli platsilt stardib giidituur “Pärnu, Eesti Vabariigi sünnilinn”. “Oluline on, et kell 15 koguneks rahvas Alevi kalmistule vabadussõja monumendi juurde. Üritustele on oodata valitsuse liikmed ja traditsiooniliselt Kaitseliidu kohalikud üksused ja arvukalt kooliõpilasi.

Räägib kaplan, peetakse ainult üks kõne, asetatakse pärjad ja seejärel tuleb traditsiooniline jalutuskäik piki Riia maanteed Kuninga tänava kooli juurde,” tutvustas päeva kulminatsiooni linnapea. Eesti Vabariigi Päästekomitee liikmetele ja iseseisvusmanifesti ettelugejale Hugo Kuusnerile ausamba avamisest kavatseb otseülekande teha ETV.

Kogu ürituse paremaks jälgimiseks on üles pandud suured ekraanid, et kõik toimuvast osa saaksid.

Mälestusmärgi avamisel osaleb president Kersti Kaljulaid. “Kindlasti lauldakse hümni,” kinnitas Kosenkranius.

Kella 18ks liigutakse Kuninga tänava põhikooli juurest Rüütli platsile, kus iseseisvusmanifesti loeb ette Konstantin Pätsi lapselaps Matti Päts. “Ta oli valmis hea meelega tulema,” mainis linnajuht. Selleks päevaks on Rüütli platsil uus kujundus, hotellile projitseeritakse Endla teater. Rüütli platsil kõneleb linnavolikogu esimees Andres Metsoja ja järgneb meeleolukas rahvapidu.

Kell 19 algab kontserdimajas kutsetega aktus ja vastuvõtt koos päevakohaste peokõnede ja kingituste vahetamisega. Esimest korda kõlab Pärnus Eesti 100. aastapäevale pühendatud Rasmus Puuri heliteos “Unes nägin ma Eestimaad”, mille rahvustelevisioon samuti salvestab.

Linn sai juubeli künnisel uhiuued piiritähised ja üks selline püstitatakse Rüütli platsilegi. Linna lipurüüsse panustatakse 11 000 eurot. Muidugi ootab­ linnavalitsus, et majaomanikud samuti heiskaksid Eesti trikoloori. Uued lipud lehvivad bussidel, kaunistatud on sillad. Nende hoonete juurde, mis on seotud omariikluse väljakuulutamisega, pannakse põlema küünlad. Päeva lõpetab ilutulestik.

Linnavalitsus kutsub kohvikute, pubi­de ja restoranide pidajaid toitlustuskohti sel õhtul kauem lahti hoidma, et inimesed jääksid linna ja leiaksid sobi­va koha, kus Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistada.

Meer rõhutas, et 23. veebruaril on Pärnu muuseumgi kauem avatud, selleks et inimesed saaksid külastada Eesti Vabariigi väljakuulutamisele pühendatud näitust. Mõistagi tuleb mitmesuguseid üritusi linnaosades ja osavaldades.

24. veebruar algab päikesetõusul lipuheiskamisega Rüütli platsil. Järgnevad tunniajalised giidi­tuurid, kusjuures kell 14 algav on vene­ keeles.

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva pidustustele kulub umbes 100 000 eurot, millest riigikantselei panus on ligikaudu 15 000 eurot. Sellesse summasse pole arvestatud ilutulestiku maksumust ja Eesti riigi rajajate ausambale kulunud raha. “Lubame endale sellise kulutuse, sest 100aastaseks saadakse ikkagi vaid üks kord,” arvas Kosenkranius.