Galerii: perepäev Raeküla koolis

Samal ajal tutvustati lapsevanematele kooli, õppekava, traditsioonilisi üritusi ja projekte. Räägiti kooli kodulehest ja selle struktuurist, et informatsiooni kergem leida oleks. Eeloleval õppeaastal avatakse Raeküla koolis juba kaheksandat aastat spordiklass, kus on võimalik õppida jalgpalli ja tennist. Esines meie jalgpallitreener Indrek Joost.

Spordiklassis on hea see, et õpilaste koolipäev ei veni ülemäära pikaks, sest kõik treeningud ja tunnid toimuvad järjestikku ja pärast koolipäeva ei ole vaja enam lapsi trenni viia.

Päev oli vahva ja informatiivne mõlemale poolele. Vanemad said vastused oma küsimustele ja kooli juhtkond teada, mis kooliuusikute vanematele muret teeb. Et perepäeva tava säiliks ja üritus ikka paremaks muutuks, küsisime osalejatelt tagasisidet. Enamik vastajaid oli päevaga rahul, sest see andis vastused nende küsimustele. Eriti tore aga oli see, et lastele meeldis neile pakutud tegevus väga. See tegi õpetajatele heameelt ja innustas järgmiseks perepäevaks plaane tegema.