Erakordse huvi tõttu esilinastub uus Eesti film Pärnus kolmes saalis

Pärnu kino programmijuht Merle Kobolt möönis, et nii populaarseid esilinastusi pole neil varem ette tulnud. Kolme saali on varem korraga jooksma pandud vaid E. L. Jamesi erootilise romaani "Viiskümmend halli varjundit" põhjal vändatud linateosed, kuid need pole olnud esilinastused.

"Nii suur nõudlus pole ainult meil siin, vaid kõikjal Eestis," tõdes Kobolt. "Eks põhjus ole ikka selles, et seriaal "Pilvede all" ise on teleris niivõrd populaarne ja nähtavasti kandub vaatajate huvi üle kinno."

Kõik kohad on välja müüdud laupäevasel eriseansilgi, kus kohtutakse filmitegijatega. Kobolt nentis, et kuna näitlejaid ja filmitegijaid on väga raske kätte saada, siis filmikohtumist ei korrata.

"Ootan praegu infot selle kohta, kes Pärnusse jõuavad," tunnistas programmijuht, et ei tea veel isegi, kes filmitegijatest eriseansile tulevad.

"Ma arvan, et on tekkinud mingisugune julgus, et Eesti film ei pea olema alati väga kunstiline ega tõsine," mõtiskles Kobolt. "Nagu hiljuti "Svingeritega" oli: selle filmi tegijad ise ka ei oodanud, et see nii populaarseks osutub. See pole suur kunstiteos, aga kino on vähemalt 60 protsenti meelelahutusasutus ja selliseid filme on vaja. Kui inimesed vaatavad neid, on tegijatelgi julgust rohkem."

Filmis "Pilvede all. Neljas õde" saavad samanimelisest seriaalist tuttavad kolm õde (naistearst Piret, sisekujundaja Mari ja psühholoog Kertu) ootamatult teada, et neil on üks õde veel. Rabav uudis paneb proovile peresuhted ja sunnib küsima, miks on ema tütarde eest oma esiklast varjanud.

Kui välja ilmunud neljas õde otsustab Haapsallu tulla, et oma ema ja kolme õega kohtuda, saavad alguse sündmused, mida keegi ei osanud oodata.