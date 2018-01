Tõnu Kann: Pärnu osavaldades valitseb alles segadus

Samal ajal on kuulda, et selliselt, nagu neid praegu esitletakse, osavaldade ametnikud paigale ei jää: kes kolitakse linna, kelle ametinimi ja küllap töökohustusedki muutuvad.

Jutt ei ole inimestest, vaid töökohtadest, mille ametinimetus viitab valdkonnale, milles üks või teine tegutseb ning mõnel juhul on selle juurde lisatud osavalla nimi, mis näitab kogukonda, kus see ametimees või -naine tööasju ajab. Näiteks töötab Audru osavallas kolm spetsialisti, kes teenindavad ka Tõsta­maa elanikke ja seegi on ametnike tabelis Pärnu kodu­lehel ära märgitud.