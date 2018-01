Vambola Paavo: Eakate rahakoti võiks rahule jätta

Tänavune jaanuar ehmatas paljusid pensionäre, sest nende sissetulek vähenes. Kui uskuda statistikat, on Eestis umbes 373 000 pensionäri ja nendest omakorda pisut üle 100 000 eaka töötab. Rahaline kaotus mõjutab just neid. Ülejäänutel ei muutunud midagi või said isegi natuke juurde. Iseasi, kui palju see kõik on abiks üldise elukalliduse foonil.

Raha kaob käest kui keva­dine lumi. Kütusehind pole see mis aasta tagasi, poes on kaubad märkimisväärselt kallinenud. Rõõmustada pole põhjust. Üks mu tuttav märkis, et sissetuleku vähenemise pärast lärmavad enne­kõike Reformierakonna pensionärid, kes käisid tööl ja teenisid kuus 1000 eurot või rohkem ning said veel pensioni.

Iseendast pole midagi halba, kui inimene jõuab eluõhtul veel tööl käia ja tuua ühiskonnale kasu. Minagi tõstaksin häält, kui pean sissetulekus kaotama. Oleme ju materiaalsed ja rahaline kaotus pole kellelegi meelt­mööda, olgu parteiline kuuluvus milline tahes.

Pensionäride suhtes oleks õiglane tulevikku silmas pidades, et pension on maksu­vaba.

Tegelikult maksame praegu lõivu “Partsi munade” eest. Mäletate seda kolme aasta tagust riigikogu valimiste eel teleris jooksunud klippi, kui Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) tutvustas meile hoogsalt 500 euro suurust maksureformi. Klipi sisu oli laialivalguv ja ülikeeruline. Isegi ekraaninäod Parts ja Maire Aunaste ei saanud asjale pihta, millest nad oma valijale räägivad. Nüüd on tulemus käes ja olgem õnnelikud.

Kiitkem suurepärase tulemuse eest IRLi. Nemad olid ju need, kes ütlesid uut koalitsiooni moodustades astmelisele tulu­maksule “ei” ja kokkuvõttes tegid mingi oma, ülikeeruka, aga sisult pseudoastmelise tulumaksu.

Tegelikult haukasime rasvase suutäie niigi ahtalt keskklassilt, loeme sinna ka need rikkuriteks tituleeritud töötavad pensionärid.

Eesti on mõnes mõistes erandlik oma pensionisüsteemi poolest. Oleme üks väheseid Euroo­pa riike, kus töötav pensionär saab nii palga kui pensioni. Mõneski riigis peab tööl käies loobuma kas täielikult või siis poolest pensionist. Kaht head ei saa. Seepärast ei saa ma aru kisast, mis tõusis.

Vene ajal oli asi veel karmim. Kui olid pensionär ja käisid tööl, võttis riik pool pensioni ära ja jutul lõpp. Polnud kaevata ega kurta kellelegi. Kui ei meeldinud, siis öeldi, et istu kodus. Vanem põlvkond ilmselt mäletab seda aega.

Tegelikult oleks meil praegugi asi lihtsam, kui oleks sätestatud astmeline tulumaks. Seda nii tööl käijatele kui töötavatele pensionäridele. Sellise tee valis Läti ja pole midagi hullu. Maailma lõpp jäi saabumata. Sama lahendust on Eestile pakkunud nii OECD kui Euroopa Keskpanga ja Maailmapanga eksperdid.

Kui tahame olla kaugemas perspektiivis jätkusuutlikud tervishoius, hariduses, teaduses ja sotsiaalvaldkonnas, ei jää muud teed kui kehtestada astmeline tulumaks. Tahame seda või ei. Unustame Reformierakonna mantra, et seda ei tule ja maksusüsteem peab olema ühene. See aeg on minevik. Kui aastane tulu ületab summa X, on tulumaks 20 protsenti, kui Y, siis 26 ja tulu Z korral 33 protsenti. Oleks selge ja kõigile arusaadav. Ära jääksid ebakõlad. Praegu on mingisugune kompott, millest keegi midagi aru ei saa. Isegi maksuametnikud.

Pensionäride suhtes oleks õiglane tulevikku silmas pidades, et pension on maksuvaba. Olgu summa 500 või 1000 eurot kuus. Inimene on oma panuse riigi heaks andnud, eluaeg tööd rüganud ja see asi on püha. Pensioni kallale ei tohi minna.