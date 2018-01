Pensionärid üritavad isegi piskust säästa

“Kuu eelarve on 500, võib-olla 50 jääb üle,” selgitas Kristjan. Kui midagi katki läheb, siis sõbrad parandavad, uusi asju osta ta ei plaani. Tütre perelt pole Kristjan seni abi vajanud.

84aastase Tiiu elu on keerulisem. Varem elas ta ligikaudu 240 000 eurot maksvas ranna rajooni majas, kuid mees suri ja pärandas kolmandiku majast talle ja kaks kolmandikku poegadele eelmisest abielust.

Korteriüür on 200 eurot, millele lisandub üle 100 euro eest kommunaalmakseid. Kõige eest tasumiseks naise 453eurosest pensionist ja puudetoetusest ei jätku ja ta peab hooldekodu tõttu kokku kuivanud varust iga kuu umbes paarsada eurot võtma.

“Varem tulin süüa ostes välja ühe–kahe euroga päevas. Septembris ületasin kolme euro piiri. Nüüd kulub päevas neli eurot, sest piimatooted on tunduvalt kallimaks läinud,” rääkis Tiiu.

Tiiut häirib, et poest pole enam odavamat kaalujuustu saada ja ta peab ostma 450grammiseid pakke, millest lõpp hallitama läheb. 150grammist pakki pole mõtet osta, sest see maksab pea niisama palju.

Naine ostaks rohkem suurema rasvasisaldusega jogurtit, mida arst talle mao pärast soovitas, aga see on liiga kallis. Samuti rõivaid, sest on majavaidluse tõttu kümme kilo kõhnemaks jäänud ja käiks pingete leevendamiseks sagedamini massaažis.