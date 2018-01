Saatuse keerdkäigud ja julgus viisid muusiku maailma tippu

Mille poolest erineb fagott klarnetist? “Kui klarnet on pingpongireket, siis fagott on tennisereket,” ütleb muusik muiates. Mõlemad on löömiseks, kuid klarnet on populaarsem, teda on mõnevõrra kergem mängida. Fagott on Kuuskmanni sõnutsi palju suurem ja üks keerulisemaid puhkpille üldse, kuna klahve on palju ja võtted raskemad.