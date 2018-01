Kadri Simson: Paikapanemist ma ei salli

Umbusaldusel kasutasite Pärnu kohta sõna “kodulinn”. Mispärast?

Kui ma mõne linna siseelu hästi tean, siis Pärnu oma. Sõna “kodulinn” käis läbi ilmselt seetõttugi, et umbusaldusel süüdistati mind Pärnu lennujaama pärast investeeringu tegemises oma kodupaika, ja minu sõnakasutus oli reageering umbusalduse tekstile. Ma lisan, et mina, kes ma pean oma piirkonnaks Pärnu linna ja Pärnumaad, olen teinud investeeringute kohta tasakaalukamaid otsuseid, kui tehti enne mind.

Milline on üldse Keskerakonna seis Pärnumaal?

Linnas on väga hea seis. Me oleme vabanenud kunagise linnapea taagast. Seda meiega enam ei seostata. See oli ränk koorem kanda.

Maakonnas on olukord pigem raske. Pärnumaal oli meil kohalikel valimistel nii mõneski vallas väljas ühe-kahe liikmega nimekiri. Neil ei olnud võimalust. See on keeruline küsimus.

Samal ajal on keeruline ka teistel erakondadel, sest kohalikel valimistel on olnud valimisliitude usk valdav.

Mulle tundub, et 2017. aasta märk­sõnaks teiega seoses jääb “tasuta transport”.

Sellest on tõesti palju juttu olnud, arvestades, et praegu seda veel olemas ei ole.

Teile heidetakse ette, et teil ei piisa uurin­guid, argumente, mis tõestaksid tasuta transpordi vajadust. Miks te pole­ selliseid analüüse esitanud?

Liikumisuuringud on tehtud. Töö maakonnatranspordi teemal käib kogu aeg. On väga lihtne öelda, et analüüsi pole. Me ikkagi tugineme numbritele. Sellele, et bussitransport on ainuke transpordiliik, mis katab kõiki maakondi. Me tugineme sellele, et see on transpordiliik, kus on kõige rohkem reisijaid. See plaan on päris põhjalikult läbi töötatud, selle nimel on töö käinud terve aasta.

Minister Urve Palo tõmbas pidurit ja muutis maapiirkondade internetiga varustamise projektides suunda just põhjendusega, et kui tuleb uut infot, peab ümber otsustama. Kas te oleksite tasuta maaliinide puhul valmis meelt muutma?

Ma olengi plaanis muutusi teinud. Sotsiaal­demokraadid ütlevad näiteks, et nad ei taha üldse praeguse bussitranspordiga jätkata, vaid tahaksid nutikaid lahendusi. Et igaühel on nutitelefon ja kutsub endale masina järele siis, kui vaja. Kas liinibussi, koolibussi, paki- või kaubaauto.

Sellist platvormi veel ei ole. Me oleme ministeeriumis kutsunud kokku töörühma, kes selle välja töötaks. Teised kriitikud ütlevad: miks me bussi raha paneme, paneme hoopis rongi. Nii on leitud lisaraha.

Avaliku väitlejana jätate kergelt süttiva mulje, eriti kui debatile kutsutute seas on Jürgen Ligi või Toomas Kivimägi. Mis on selle põhjus?

Praegu ma olen juba ... keskealine minister. Ma ei pea kogu aeg selgeks tegema, et minu arvamus on täpselt niisama palju väärt kui kellegi teise oma.

Aga ma olen väitlussituatsioonis pidanud kokku puutuma olukorraga, kus öeldakse, et “mis sina üldse räägid”. Sellist paikapanemist ma ei salli.