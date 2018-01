Legendaarsel võistlusel purunes hallirekord

“Võistluste eel oli teada, et osavõtt on tagasihoidlikum kui eelmisel etapil, sest seekord olid kavas tehnilisemad alad,” selgitas Pärnumaa etappide korraldaja Romet Mihkels. “Tõkkejooksu päris igaüks ei jookse, samuti on teivashüppega. Seega oli selline spetsialiseerunud seltskond koos.”