Naise ja mehe sees säravad leedvalgustid

Saksamaal Hannoveris tutvustasid Narma vaibameistrid esimest korda SmartWeave’i tüüpi vaipa, Valley oli aga väljas noore disaineri Ruth Vasseli loodud kollektsiooniga “Lahkumine. Leaving”, kus uudse kujundina kasu­tati spetsiaalseid peeglikilde ja leed­valgusteid.

“Osalesime Domotexil seitsmendat korda ja oleme jäänud korraldajatele ja külastajatele silma sellega, et meil on alati midagi eksklusiivset ehk väljapaneku vaibad on nagu kunstiteosed,” rääkis OÜ Valley omanik ja juhataja Aadu Juhkentaal.

Juhkentaali kolleeg, Narma vabriku omanik ja juhataja Janek Vipre märkis, et nende loodud uudistoode on vaip, mille mõlemal poolel on eri suuruse või värvilahendusega muster. “See naturaalsest puuvillasest mitmekihiline vaip on tõeline kaks-ühes-toode­, kuna vaiba mõlemad pooled on samaväärselt kasutatavad,” selgitas Vip­re.

Esimesed SmartWeave-vaiba valikmudelid jõuavad Vipre sõnade kohaselt Eesti turule 12 kuu pärast avaldatavas uues “OPEN” kollektsioonis.

Vändra käsitöövaibameistrite looming oli loodud vaid selle messi tarvis tahtega näidata, milleks ollakse võimelised, sest muidu on töös teised tooted. Peaaegu kümme aastat Valleys töötanud Vassel lähtus kollektsiooni luues tuleviku poole liikumise mõttest.

“Teostus nägi välja veidi kosmiline, kasutasime uusi tehnoloogiaid, mida me varem ei ole näidanud,” kõneles Vassel. “Näiteks lisasime kõige suurema vaiba peale eritellimusel valmistatud peeglikillud, mille peitsime pinna sisse, et tekitada mänglevat efekt, kui valgus peale langeb.”

Naise ja mehe siluetiga vaipade puhul kasutati leedtulesid, et teatud kohti esile tuua ja sära lisada. Vasseli kirjelduse järgi kujutas ta ühel külgvaibal lahkuvat naisefiguuri, mis kaob uttu, ja sellest paistavadki läbi tuled. Teisel vaibal lõi ta meesfiguuri, mis hajub samamoodi uttu, ja tuled paistavad sellest läbi nagu naisefiguuristki. Mõlema sõnum lähtus uue alguse teemast.

Kollektsiooni neljandal vaibal kujutas Vassel rohekates-sinakates toonides keerist, mille vaatajal tekib mulje, nagu kerkiksid saared veest. See seostus samuti loomise ehk uue algusega ja võimendus 3D-kujutiste ja lõngade segu üleminekutoonidega, andes vaatajale võimaluse oma fantaasiaga mängida, välja lugeda justkui oma loo.

“Meie tulede- ja peeglimäng oli eriline, eristus teistest,” tõdes Vassel. “Käisin messihallis ringi, et õppida teistelt, aga võrreldes eelmistega midagi šokeerivalt uut ei olnud, praegu mängitakse ikkagi olemasolevate tehnoloogiatega. Kuid silma hakkas, et asjad, millega oleme varem esimesed olnud, on levinud. Ma võtaksin seda kui head märki, et oleme olnud eeskujuks teistele.”