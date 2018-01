Pakane aitab, kuid kahju on juba tehtud

Juba nädalapäevad käib Pärnumaal Tootsi aleviku taga riigimetsa majandamise keskuse (RMK) metsalankidel kiire töö, askeldatakse kuni kaheni öösel. Seda seepärast, et seal sai alles äsja tööle asuda.

“Laupäeval kutsuti sünnipäevale, ei tea, kas saabki minna,” rääkis metsaveomasinat Ponsse roolinud Franko Lääts. Tema praegusel töömaal on lausa lust toimetada. “Eelmise langi peal oli põhjani kaks ja pool meetrit muda.”

Lääts lisas, et head aega tuleb ära kasutada, sest lähiajal lubab soojaks minna, mistõttu tehakse tööd seni, kuni masin kinni jääb: talviseid lanke ei saa ju lausa tegemata jätta.

Laupäeval kutsuti sünnipäevale, ei tea, kas saabki minna. Franko Lääts

Kuigi vahepeal olid RMK töödki sügisilma tõttu raskendatud, ei jäänud need siiski seisma, nii et Lääts ei pidanud töö pärast muretsema. Paljud­ metsandusettevõtjad olid aga alles eelmisel nädalal sunnitud nentima, et olukorra jätkudes võib juhtuda, et osa töötajaid peab koju jääma. Nüüd võivad nemadki kergemalt hingata.

Aktsiaseltsi Tootsi Turvas juht Matti Puuronen ütles, et rabades on endiselt vaja endale teed tallata: seal, kus on kõvasti tambitud, võib puitmaterjali väljavedu toimuda.

Tegevjuhi sõnutsi töötab firma täisvõimsusega: rakendatud on nii palju tööjõudu kui võimalik. “Külm aitas, aga probleemid on ees. Kevad on ju lähedal. Nüüd peab võtma viimast, kuni vähegi annab,” märkis ta.

Kuigi miinuskraadid on olukorda leevendanud ja metsamehed on saanud lõpuks korralikult tööle hakata, on Eesti metsa- ja puidutööstuse liidu­ juhi Henrik Välja kinnitusel kahju juba­ tehtud.

“Kui kuus kuud pole saanud normaalselt tööd teha, siis paarinädalase külmaperioodiga tekkinud kriisi enam ei päästa,” tõdes Välja. “Hea on vaid see, et probleeme enam kuhjuda ei tohiks.”

Välja selgitas, et veel on vara valdkonnas tekkinud kahjunumbrit ennustada, kuid selge on see, et majandus sai kõvasti kannatada: ettevõtted on märkimisväärselt vähendanud oma tegevuse mahtu ja tõenäoliselt on paljudel juhtudel raiega seotud tulud samuti ära jäänud.

Kriisi mõjud kestavad Välja sõnutsi veel pikalt. “Kindlasti pidid paljud ära kasutama märjaks kevadeks kogu­tud varud ja nüüd tuleb mõelda, kuidas sula järel käituda,” ütles ta.

“Olukord on rahuldav, eriti kui võrrelda seda kahenädalase taguse ajaga,” nentis Karo Mets OÜ raietööde eest vastutav metsameister Jaak Hallikma, kelle ütlust mööda ei saanud enne metsamaterjalile kohe üldse ligi. “Metsad võiks küll veel veidi külma saada, kuid vähemalt on teed ja rajad muutunud läbitavaks,” lausus ta.

OÜ Metsagrupp on oma jõud Pärnumaalt Saare maakonda viinud, sest seal on langid tugevamal pinnasel. “Kui organiseerisime kogu masinapargi 50 kilomeetri kaugusele, siis teeme seal nädal või kaks ka tööd,” seletas ettevõtte juhatuse liige Urmas Rahnel.

Ettevõtte soov on millalgi Pärnumaa langidki ette võtta ja külma maksimaalselt ära kasutada, kuid selleks peab pakast muidugi jätkuma. “Praegu on alles esimene nädal külma,” ütles ta.

Vändra metskonna metsaülem Jaan Kägu nentis samuti, et metsades on olukord nüüd parem. Mures võivad olla aga turbarabades töötavad metsamehed, sest turvas jäätub läbi raskemini. “Turbal tekib külmaga koorik peale, mis on nagu kasukas: alt ei külmugi ära,” selgitas ta.

“Kui talv nüüd niimoodi edasi kestaks, poleks enam hullu midagi,” avaldas Kägu.

Väga pehmed langid jäävad aga raiumata, sest neile masinatega peale sõita ei julgeta. “Kui tuleb suur külm, võetakse needki ette, aga see võib juhtuda kümnegi aasta pärast.”

Välja selgitas, et eriolukorral metsades ei ole juriidilist tausta, vaid liit kuulutas selle välja, juhtimaks toimuvale tähelepanu, mistõttu ei ole kavas eriolukorda ametlikult lõppenuks kuulutada.