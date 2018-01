Lembit Roosimäe: Ajalugu peab tuginema arvamuse asemel faktidele

Olemuselt paistate nagu õpetaja Laur "Kevadest" ja mängite viiulit. Kuidas see võrdlus teile meeldib?

Paar kolleegi on öelnud seda, jah.

Algul vist rohkem Tootsi tüüpi. Mõni kippus ütlema, et Venemaa eestlane, siis läksin kaklema. Isa pidi käima koolis selgitamas. See oli Siimusti neljaklassilises koolis. Meil oli õpetaja, Venemaa eestlanna Teele Raja. Kui joonistasin pildi, kus Vene tankid põlevad, kutsus õpetaja isa jälle kooli, et "vaadake, mida teie poeg joonistas", ja hakkas nutma. Jõgeva keskkooli ajaks olin rahunenud ja viiuliga seoses muutusin rohkem Arnoks.