Galerii: hulljulged kalamehed õhukesel jõejääl: "Eriti nagu ei näkka ..."

Eile teatasid jääl aega veetnud kalamehed, et veel on rahulik ja kindlasti koguneb üksjagu kalastajaid merele ja jõele nädalavahetusel.

Nii päästeamet kui politsei- ja piirivalveamet on toonitanud, et jääleminekuga tuleks olla äärmiselt ettevaatlik, sest külmakraade pole jagunud väga kauaks.

„Otsest jääleminekukeeldu ei ole küll kehtestatud, kuid jää on alles kasvamise faasis ja sellel liikudes tuleks olla äärmiselt ettevaatlik, et mitte seada ohtu oma elu ja vara," rõhutas Pärnu politseijaoskonna juhtivpiirivalvur Janek Pinta.

"Jääle on ohutu minna alles pärast paarinädalast pidevat külma, kui jää on vähemalt kümme sentimeetrit paks," selgitas päästeameti pressiesindaja Kristi Kais, lisades, et isegi siis võib jää olla õhem sildade juures, kõrkjate ümbruses ja allika- ja suubumiskohtades. "Samuti on jää tavaliselt nõrgem voolava veega veekogudes."