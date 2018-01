Urmas Hännile: Jätaks selle vastastikuse vaenamise!

Mul on äärmiselt kahju, et ei olnud Koidula koolis omal ajal Tiit Ojasoo õpetaja: vastasel juhul saaksin praegu uhkusega mõelda kuulsale õpilasele. Koguni nii mainekale, et tema tuntus toob vanale pedagoogile meelde Vladimir Majakovski luuleread. Need, milles poeet ütleb, et Leninist rääkides mõtleb ta parteid, parteist rääkides aga Leninit, kuna “kaksikvendadeks pean neid”.