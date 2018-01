Juhtkiri: Kriisi ei taha keegi

Sotsid kutsuvad oma seisukoha loomiseks homme kokku laiendatud juhatuse. Nende sõnum on mõneti kahepalgeline: Reinsalu astugu ise tagasi, aga tegelikult on see Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) probleem, meie käekesed on puhtad. IRL seevastu probleemi ei näe ja nende fraktsioon on selgelt Reinsalu selja taga.