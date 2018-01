Isegi alastuseta on Raidmetsa roll vägistajana ebameeldiv ja brutaalne. Alahuul ette surutud, kissis silmad ja läbitungiv pilk toovad õudus­judinad minu kui vaatajani. Raidmets tunnistab, et ei mäleta sellest filmist nüüdseks suurt midagi. “Lülitasin end välja,” seletab ta. “Kui ma seda filmi aasta aega tagasi monteerituna nägin, siis ma ei tundnud end äragi. Selle tüübi kehastamine nõudis, et lülitaksin endas välja kõik selle, mida pean õigeks või valeks.”