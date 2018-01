Avo Keelt asendas mängul lumememm

“Avo oli palavikus,” sõnas laupäeval kümme punkti toonud Kevin Saar Postimehele. “Arutasime just Tamariga (Pärnu kogenud temporündaja Tamar Nassar, toim), et meil pole kummalgi varem sellist juhust olnud mängida treenerita.” Lõpptulemust vaadates paistab, et meeskond ei tundnud peatreenerist aga sugugi puudust.

Seda, kuivõrd hea huumorisoonega võrkpallurid on, tõestas Pärnu klubi mänedžer Reio Tilk, kes mängu lõpuhetkedel treeneripingile lumememme tõi. Sellega vihjas Tilk paar kuud tagasi peetud mängule Saaremaaga, kus Keel ütles pärast 0:3 kaotust, et vastased saanuks võidu ka juhul, kui Urmas Tali asemel juhendanuks meeskonda lumememm. Nüüd tõestasid pärnakad ise, et lumememmega on tõesti võimalik mänge võita.