Endrik Üksvärava loodud Collegium Musicale valiti aasta kooriks

Collegium Musicale dirigent on Lääneranna vallast Lihulast pärit Endrik Üksvärav ja abidirigent Miina Pärn, kes mullu oktoobris võitis Euroopa ringhäälingute liidu (EBU) rahvusvahelise koorikonkursi "Let the Peoples Sing" täiskasvanute kategooria ja konkursi grand prix`.