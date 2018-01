Algas registreerimine laulu- ja tantsupeole

Jaanuarist toimuvad lauljatele ja tantsijatele tuttavad üle-eestilised terepäevad, kus juubelipeo tegijad ja korraldajad tutvustavad peol osalevatele kollektiivijuhtidele repertuaari, sõnumeid ning teekonda laulu- ja tantsupeole. Esimene terepäev on täna Võrus ja viimane 16. veebruaril Saaremaal.

Laulu- ja tantsupeo juhtmõte on "Minu arm". Need sõnad puudutavad kõiki meid isiklikult ja igaüks teab nende tähendust. Lydia Koidula sulest kujunes neist otsekui ajatu hümn isamaa-armastusele, mis on rahvast rasketel aegadel ühendanud oma maad hoidma ja aina uueks looma.