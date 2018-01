Galerii: Koidula kooli õpilased õppisid esmaabi andma

Õpilased õppisid haavu siduma ja said praktiseerida nuku peal elustamist, mida paljud tegid esimest korda. Läbi mängiti hädaabikõne, mis on esimene asi, mida sellises situatsioonis tegema peab. Õpilastele anti tagasisidet.

"Olen positiivselt üllatunud, et õpilased on nii tublid," kiitis Hiiela. "Selge see, et oli kohmetust, aga noored said siiski väga hästi hakkama. Ma olen täiesti kindel, et nad kõik õppisid sellest palju."