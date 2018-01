"Mulle ei ole see niivõrd äriline tehing. Tahan kaasa aidata, et paljudele lastele rõõmu pakkuda ja teemapark välja ei sureks," ütles Elstein.

Elsteini jutu järgi on Lottemaa kunstiline pool väga vahva ja selles ta kaasa rääkida ei tahaks. "Tahan aidata Lottemaad majanduse poole pealt, saan aidata panganduskohustusi korraldada," seletas ettevõtja.

Hotelliärimees arvas, et Lottemaa osaluse omandamine aitab kaasa hotelli majandamisel. "Näen, et võita saavad sellest mõlemad. Hotell tõuseb uuele tasemele ja mõlemat ettevõtmist saab koos turundada," põhjendas ta.

Lottemaa arendamisel tuleks Elsteini hinnangul laiendada sihtrühma. "Kui praegu külastab Lottemaad aastas 50 000 inimest, siis tulevikus võiks see olla kaks korda suurem. Meie naabrite juures Soomes Lotte-teemat suurt ei teata. Selles suunas tasuks pingutada. Loodan, et uut hoogu annab Lottemaale järgmise aasta alguseks valmiv uus film," lausus ta.

Lottemaa esindaja Malsubi sõnutsi on koostöö Strandi hotelliga hästi toiminud juba teemapargi asutamisest peale, sest peredel on lihtne ja mugav ühendada Lottemaa külastus Strandi hotelli külastusega.

"Lastega koos reisides on oluline, et oleks arvestatud kõigi pereliikmete soovidega ja teenused oleksid heal tasemel. Strandi puhul oleme veendunud teenuste kõrges kvaliteedis ja peredele sobivuses. Üheskoos saame terviklikumalt hoolitseda positiivse reisielamuse korraldamise eest," ütles Malsub.

Lottemaa seniste investorite esindaja Meelis Saaresalu on veendunud, et Elstein on Lottemaale väga hea valik.