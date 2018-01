Grete Naaber: Omakohus irvitab ukse taga

Käisin tuttavate pool ja pereema tõusis korraga lauast ning astus raadiole lähemale. “Jälle räägitakse Tiit Ojasoost,” märkis ta. “Nõiajaht, 100 protsenti. Ta on ju ometi vabandust palunud. Tema ohver tahtnud, et juhtunut enam meelde ei tuletataks. Teda on juba karistatud: Ojasoo kaotas NO99 teatrijuhi koha. Nüüd nõutakse uut karistust: ta ei tohi oma moraalse palge tõttu lavastada Eesti Vabariigi juubeliaktust. Kui Tiit Ojasool edasi tallatakse, siis talla­takse ka ohvrist näitlejanna peal, keda mees lõi. Mingi omakohus toimib edasi,” väljendas kultuuritöötajast pereema nördimust. “Ja see #MeToo, kus automaatselt usutakse ohvreid, aga keegi ei ürita uurida, kuivõrd­ tõesed on süüdistused silmapaistvate meesartistide vastu. Mis maailmas toimub?”