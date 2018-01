Henri Eessalu: Teel Jannseni keskuse poole

Hea on tõdeda, et leidub planeeringuid, mis ühiskonnas laiemat kõlapinda pakuvad. Saab ju tulemuslikult kaasata vaid siis, kui linnakodanikud ise on planeerimisest huvitatud. Huvi J. V. Jannseni 1, 3, 5, 5a, 7, 7a ja Uus-Sauga tänava osa detailplaneeringu vastu on juba enne avalikustamist kuju­nenud keskmisest suuremaks. Paraku on planeerimisprotsessi jooksul liikvele läinud väärarusaamu, mis vajavad lisaselgitust.