Tantsuüritus, mis kasvas neli korda suuremaks

“Huvilisi on ilmselt sellepärast palju, et väljundeid väga pole,” usub Absalon. Ta lisas, et võistlusi korraldatakse vähe, sest pole selliseid inimesi, kes viitsiks korraldada. “Ja muidugi on tants populaarne, sest millega need noored siis ikka vabal ajal tegelevad.”