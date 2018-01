Marist on saanud sugupusa matriarh

Sisering – need, kes seebikat jälginud – saab selle tootega neli osa korraga. Kes pole jälginud, ei saa poolest toimuvast aru: õhk on tiine nimedest, mille kandjaid ei näidata ja mis millegagi ei seostu. Ent nii need salapärased tegelasnimed kui uued avatud tege­vusliinid lubavad telenovela’le pikka­ iga.