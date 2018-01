Uus peatreener kutsus naiste vutikoondisesse kuus pärnakat

Äsja ametisse valitud koondise peatreener Jarmo Matikainen valis koosseisu 20 mängijat. Kuna tegemist ei ole ametlike FIFA mängupäevadega, jääb mitu välismaal mängivat jalgpallurit matšidest eemale. Peatreener on võistkonda komplekteerides kasutanud seega peamiselt kodumaal pallijaid. Samuti on mõni mängija vigastatud.

"Olen teinud kolm koondise treeningut ja vaadanud saalijalgpalli karikavõistlusi. Selle põhjal tegin valiku. Pidasin silmas, et jaguks erinevaid mängijaid eri positsioonidele. Meid ootab ees kaks rasket rahvusvahelist kohtumist, kus soovime välja panna parima koosseisu. 20 valikusse mahtunud mängija kõrval on meil varus veel mitu, kes on samuti ülesannete kõrgusel," rääkis Matikainen.