Eesti haldusreformiga taevasse kihutatud kiirete ümberkorralduste segaduse tolmupilved hakkavad tasapisi hajuma ja aeg on tähele­panelikult ringi vaadata ning uuenenud maastikku uudistada. Maavalitsus on pildilt kadunud, kuid maakond on jäänud. Pärnu linn ja Pärnumaa on elanikele ikkagi tervik, isegi laienenud piirides: tööl käiakse nii maakonnast linna kui vastupidi.