Selline on Tallinna ülikooli teadlaste rahvusvahelise projekti “BaltCoast” raames koostatud Pärnut, Valgeranda ja Lottemaad puudutava uurimistöö üks järeldusi.

“Üleujutus tabab linna kindlasti, küsimus on, kunas ja kuidas sellest tulenevaid ohte ning kahju leevendada,” võttis Palginõmm igasuguse lootuse, et 2005. aasta jaanuaritormiga linna tunginud tulvavesi oli looduses esinev juhuslik nähtus, mille sagedus halvemal juhul on kord 100 aasta jooksul.