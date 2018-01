Galerii: Koidula koolis annetati verd

Abiturient Merilyn Pähkli arvates oli verekeskuse koolitulek noortele esmaannetajatele ideaalne võimalus end avastada ja proovile panna. "Võin nii mõnegi tütarlapse eest rääkida, et nõel ei olnud nii suur, nagu oli räägitud, ja mõte sellest, et kannatades ära sutsaka, päästad kellegi elu, vähendas sutsakat veel," rääkis Pähkel.

Doonoripäevale eelnesid teemakohased loengud, kõneles veretalituskeskuse juht Rahel Reimal. "Meil on Pärnu Koidula gümnaasiumiga tekkinud väga hea koostöö, mille raames on peetud mitu loengut," kinnitas Reimal. "Veretalitusel on siiralt hea meel, et juures on 20 esmast doonorit ja koguti kümme liitrit elupäästvat verd."