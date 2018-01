Kodumaine indie-popi koosseis Steps To Synapse avaldas eelmisel nädalal tulise singli "Fire". See on tõeline energiapomm ja mõeldud kõigile, kel kõrini käskudest ja piirangutest, elamisest kellegi rihma otsas. Bändi laulja Lisann Aljaste sõnade kohaselt räägib lugu iseseisvusest ja sellest tundest, et saan kõigega elus hakkama ega ole vaja kedagi peale iseenda.