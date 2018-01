Selle hobuse ostmiseks tuleks kodu maha müüa: Pärnumaa täkk tekitab elevust kogu maailmas

Kui kasutada jalgpallianaloogiat, siis koolisõiduspordis on Kaliberi vanaisa, praegu 18aastane Totilas, võrreldav Cristiano Ronaldo või Lionel Messiga: omal ajal võitis see Hollandis sündinud täkk vaid mõne aastaga kõik, mis sellel spordialal võita andis, purustades seejuures mitu maailmarekordit. Imeloom, keda Ameerika ajakirjanduses kutsuti koguni oma spordiala rokkstaariks.

Kuigi tema omanik Riin Ingre Saare ei avalda, kui palju ta ise Kaliberi eest välja käis, siis kindel on see, et tema väärtus on märkimisväärselt kasvanud juba enne sportlaskarjääri: reaalsed pakkumised on laual.